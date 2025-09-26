ترامب يفرض رسوما بنسبة 100% على الأدوية الحاملة براءات اختراع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حزمة جديدة من الرسوم الجمركية، تشمل فرض رسوم بنسبة 100% على الأدوية التي تحمل علامات تجارية أو براءات اختراع، ابتداءً من الأول من أكتوبر، ما لم تكن الشركات المصنعة لها تبني معملا للإنتاج داخل الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الخميس، أن واردات الأدوية لن تخضع لأي رسوم إذا كانت الشركات المصنعة بدأت فعليا في إنشاء مصنع في أمريكا أو كان المشروع قيد الإنشاء.

وكتب ترمب: "نبدأ في الأول من أكتوبر 2025 بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أي دواء يحمل علامة تجارية أو براءة اختراع، ما لم تكن الشركة تبني مصنعا دوائيا في الولايات المتحدة".

وأضاف: "لن نفرض أي رسوم على هذه المنتجات الدوائية إذا كان البناء قد بدأ بالفعل".

وتراجعت أسهم شركات الأدوية في أنحاء آسيا مع تفاعل المستثمرين مع الأنباء.

ويأتي قرار ترامب، ضمن سلسلة قرارات بفرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة، تشمل فرض ضرائب بنسبة 25% على الشاحنات الثقيلة المستوردة، و50% على خزائن المطابخ والحمامات، و30% على الأثاث المنجّد، على أن تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال، إنه سيبدأ أيضًا في فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على خزائن المطابخ وخزائن الحمامات، و30% على الأثاث المنجد، اعتبارًا من الأول من أكتوبر، مبررًا القرار بـ"تدفق هذه المنتجات على نطاق واسع إلى الولايات المتحدة من دول أخرى".

وتُمثل الرسوم الجمركية أحد السمات المميزة لولاية ترامب الثانية، إذ شملت في السابق فرض رسوم شاملة على الشركاء التجاريين تراوحت بين 10% و50%، إلى جانب رسوم استهدفت منتجات متنوعة، ما أثار مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية وأثر على قرارات قطاع الأعمال.

وأشارت الإعلانات إلى أن التفاصيل لم تُحسم بعد بشأن ما إذا كانت الرسوم الجديدة ستُضاف إلى الرسوم القائمة أو إذا كانت اقتصادات لديها اتفاقات تجارية مع أمريكا مثل الاتحاد الأوروبي واليابان ستُعفى من هذه الإجراءات.