شهد سوق اليوم الواحد، الذي أقيم على مدار يومين بميدان عرابي بالمنشية وسط الإسكندرية، إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، حيث توافد الأهالي لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

ويأتي السوق في إطار التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير السلع الأساسية، حيث وصلت نسب التخفيضات إلى ما بين 30% و40% مقارنة بالأسواق العادية.

وقالت شيماء علي، ربة منزل وإحدى المترددات على السوق، إن الأسعار هنا أوفر من المحلات العادية، خصوصًا في الزيت والسكر والأرز والخضروات، مشيرة إلى أن تواجد سيارة خدمة عملاء شركة مياه الشرب بالإسكندرية ساعد المواطنين أيضًا في الحصول على خدمات إضافية.

وأضاف يوسف الجمال، موظف وأحد الزبائن، أن استمرار أسواق اليوم الواحد بشكل منتظم يشجع الجميع على التوجه إليه لشراء أفضل المنتجات بأرخص الأسعار، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه والسلع الغذائية.

وأشار أسامة عبد الرحمن، أحد المترددين، إلى جودة المنتجات المعروضة وأسعارها المناسبة، مؤكدًا أن أغلب السلع متوفرة، بالإضافة إلى تقديم حملة "100 يوم صحة" للكشف الطبي المجاني على المواطنين.

ومن جانب التجار، قال شريف كرم إن الإقبال الكبير يساعدهم على تصريف البضاعة بسرعة والوصول المباشر إلى المستهلك، معربًا عن أملهم في استمرار هذه التجربة.

وأكد أن جميع المنتجات تعرض بأسعار مخفضة وفق توجيهات أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، مع تعاون حي الجمرك ومديرية التموين والتجارة الداخلية لتسهيل وصول المنتجات إلى المواطنين مباشرة.