 أسيوط تستمر في حملات تطهير الترع والمصارف لضمان وصول المياه للمزارعين
الجمعة 26 سبتمبر 2025 12:32 م القاهرة
أسيوط تستمر في حملات تطهير الترع والمصارف لضمان وصول المياه للمزارعين

يونس درويش
نشر في: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 12:17 م | آخر تحديث: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 12:17 م

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار حملات تطهير الترع والمصارف في جميع المراكز والقرى، بهدف ضمان وصول المياه إلى نهايات الترع وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن مديرية الموارد المائية والري بأسيوط، برئاسة المهندس حاتم عبد الصبور، وبالتعاون مع الإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبو العيون عرفات، تواصل تنفيذ حملات موسعة بالتعاون مع الوحدات المحلية لتطهير الترع والمصارف باستخدام المعدات المتنوعة من حفارات وكباش وصنادل مائية. تشمل الأعمال الحالية الانتهاء من تطهير ترعة الكردي وترعة نجع حمادي الغربية، إلى جانب متابعة أعمال تأهيل ترعة إبراهيم بك وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.

وأشار المحافظ إلى أن المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير يتم رفعها ونقلها إلى مواقع مخصصة بعيدًا عن الكتل السكنية، حفاظًا على المظهر الحضاري وتيسير حركة المواطنين. كما شدد على أهمية تكاتف الجهود لدعم المزارعين وحماية المحاصيل الاستراتيجية بما يعزز الأمن الغذائي للمواطنين.

وجدد اللواء هشام أبو النصر دعوته للمواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو ملاحظات تتعلق بقطاع الري أو بالخدمات المختلفة عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114 – 088/2135858 – 088/2135727)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528)، مؤكداً أن جميع القنوات متاحة على مدار الساعة لخدمة المواطنين.

