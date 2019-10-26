تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعي لخصومة ثأرية بالجيزة ل 24 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق عبدالله، اليوم السبت، تأجيل محاكمة "جمال.ح" و"ماهر.ح" و"هشام .ح" المتهمين بقتل الطالب "محمد.ع" لخصومة ثأرية، لجلسة 24 نوفمبر المقبل.

تعود الواقعة إلى نشوب صراع بين عائلة العزيزي المنتمي إليها المتهمين وعائلة موسى بمركز منشأة القناطر بالجيزة، نتج عنه مقتل شقيقهم، ليتوعدوا بالثأر له، وحينما قادت الصدفة المجني عليه "محمد.ع" المنتمي للعائلة الثانية إلى المرور من أمام منزل المتهم الأول، قام بإحضار سلاح ناري خرطوش واعتدى عليه، ليستكمل المتهم الثاني والثالث ضربه بعصا حديدية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

كانت محكمة جنايات الجيزة في أبريل عام ٢٠١٧، أصدرت حكما بالإعدام شنقا للمتهمين، وذلك بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم وأعادت القضية إلى الجنايات مرة أخرة لنظرها من جديد.