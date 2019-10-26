كوريا الشمالية تدعو رئيس مجلس الدوما الروسي لزيارة بيونج يانج

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وجه رئيس مجلس الشعب الأعلى "البرلمان" في كوريا الشمالية باك تاي سونج دعوة إلى رئيس مجلس الدوما "النواب" الروسي فياتشيسلاف فولودين لزيارة بيونج يانج العام المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء باك مع سفير روسيا لدى كوريا الشمالية ألكسندر ماتسيجورا بعد عودة باك من موسكو بعد زيارة رسمية بناء على دعوة مجلس الفيدرالية "الغرفة العليا" للبرلمان الروسي لمناقشة قضايا التعاون الثنائي والأمن الدولي ، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت.

وأعرب باك عن الرضا بنتائج زيارته لموسكو .. منوها بالمحادثات التي أجراها مع رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي للاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو والتي ناقشا خلالها قضايا التعاون الثنائي بما في ذلك التعاون البرلماني الروسي - الكوري الشمالي.