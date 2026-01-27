سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية والمستثمرين الأفراد الأجانب، قابلها عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأفراد العرب والمصريين.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 7 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 3.181 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 206.8 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 6.7 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي اكس 30" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 47834.55 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس70" بنسبة 1.04% ليبلغ 12505.58 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس100" الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.57% ليبلغ مستوى 17184.58 نقطة.