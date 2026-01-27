 الثلاثاء 27 يناير 2026.. أداء متباين بمؤشرات البورصة عند الإغلاق - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يناير 2026 3:19 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

الثلاثاء 27 يناير 2026.. أداء متباين بمؤشرات البورصة عند الإغلاق

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 3:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 3:12 م

تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية والمستثمرين الأفراد الأجانب، قابلها عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمستثمرين الأفراد العرب والمصريين.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 7 مليارات جنيه ليبلغ مستوى 3.181 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 206.8 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات/أذون وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 6.7 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي اكس 30" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 47834.55 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس70" بنسبة 1.04% ليبلغ 12505.58 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر "إيجي إكس100" الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.57% ليبلغ مستوى 17184.58 نقطة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك