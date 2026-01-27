مكتب تنسيق الشئون الإنسانية: العائلات في جميع أنحاء غزة ما زالت عالقة في ملاجئ غير آمنة

قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن «العائلات في جميع أنحاء غزة ما زالت عالقة في ملاجئ غير آمنة».

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن «الكثير مما هو مطلوب لحماية النازحين في غزة غير متوفر بسهولة».

وأشار إلى محدودية خيارات النزوح الطوعي؛ نظرًا لوجود مناطق واسعة لا تزال محظورة داخل قطاع غزة.

وذكر أن القيود المفروضة على دخول المعدات تُحدّ من عملية إزالة الأنقاض، مشددًا على أن «التدابير المؤقتة مثل الخيام ليست كافية على الإطلاق».

والاثنين، أكدت الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في قطاع غزة «لا يزال خطيرا» في ظل الظروف الجوية القاسية، مشيرة إلى أن عدد حالات سوء التغذية الحاد ارتفع إلى نحو 95 ألف حالة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي، إن موظفي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية «أوتشا» حذروا من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال خطيرا، وأشاروا إلى أن الظروف الجوية القاسية تعرض التقدم المحرز في تلبية الاحتياجات الكبيرة المتعلقة بالمأوى للخطر.

وأضاف: «لا يزال 1.1 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المساعدة، في ظل استمرار الأمطار الغزيرة التي ألحقت ضررا بمعظم الملاجئ القائمة ودمرتها».

وفيما يتعلق بسوء التغذية، أفاد دوجاريك بأن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني أجروا خلال الشهر الماضي فحوصات لأكثر من 76 ألف طفل، تم خلالها رصد نحو 4 آلاف و900 حالة من سوء التغذية الحاد.

وأعلن عن ارتفاع إجمالي عدد حالات سوء التغذية الحاد التي تم رصدها في عام 2025 إلى نحو 95 ألف حالة.