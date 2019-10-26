 مقتل 45 مسلحا من طالبان وداعش في غارات جوية للقوات الأفغانية - بوابة الشروق
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مقتل 45 مسلحا من طالبان وداعش في غارات جوية للقوات الأفغانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كابول- أ ش أ
نشر فى : السبت 26 أكتوبر 2019 - 5:06 م | آخر تحديث : السبت 26 أكتوبر 2019 - 5:06 م

أعلن مسؤولون عسكريون أفغان، اليوم السبت، مقتل 45 مسلحا من حركة طالبان وتنظيم "داعش" الإرهابي خلال سلسلة من الغارات الجوية التي شنتها القوات الأفغانية في 9 أقاليم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مسؤولون لم يكشفوا عن هوياتهم -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن الغارات التي شنتها أسفرت عن مقتل 12 مسلحا تابعين لطالبان في إقليم هراه و7 مسلحين من تنظيم "داعش" ولاية خراسان بإقليم ننجرهار.

وأضاف المسؤولون أن الغارات أدت كذلك إلى مقتل 5 مسلحين من طالبان في حي سار رووزاد بإقليم بكتيكا وكذلك تدمير سيارة تابعة للحركة، فيما أدت غارات أخرى بإقليم لوجار إلى مقتل 4 مسلحين لطالبان و4 آخرين في إقليم هلمند.


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