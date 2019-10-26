مقتل 45 مسلحا من طالبان وداعش في غارات جوية للقوات الأفغانية

أعلن مسؤولون عسكريون أفغان، اليوم السبت، مقتل 45 مسلحا من حركة طالبان وتنظيم "داعش" الإرهابي خلال سلسلة من الغارات الجوية التي شنتها القوات الأفغانية في 9 أقاليم خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مسؤولون لم يكشفوا عن هوياتهم -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن الغارات التي شنتها أسفرت عن مقتل 12 مسلحا تابعين لطالبان في إقليم هراه و7 مسلحين من تنظيم "داعش" ولاية خراسان بإقليم ننجرهار.

وأضاف المسؤولون أن الغارات أدت كذلك إلى مقتل 5 مسلحين من طالبان في حي سار رووزاد بإقليم بكتيكا وكذلك تدمير سيارة تابعة للحركة، فيما أدت غارات أخرى بإقليم لوجار إلى مقتل 4 مسلحين لطالبان و4 آخرين في إقليم هلمند.