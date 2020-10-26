تطبيق آلية جديدة لاستقبال العاملات المنزليات في السعودية

بدأت السلطات السعودية اليوم الأحد، تطبيق آلية جديدة لاستقبال العاملات المنزليات في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة (غرب) المملكة.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في بيان "أنه ستكون مكاتب وشركات الاستقدام مسؤولة عن استقبال وإيواء العاملات المنزليات اللاتي قامت بالتوسط في استقدامهن خلال مدة العقد والقادمات بنظام الخروج والعودة، حيث طُبِّقَت هذه الآلية التي أقرت في وقت سابق في مطار الملك خالد الدولي بالرياض".

واوضح البيان ان آلية العمل سيتم فيها" استقبال العاملات المنزليات القادمات لأول مرة من قبل مكاتب وشركات الاستقدام مباشرة بعد إنهاء إجراءات القدوم من قبل قطاع جوازات المنافذ، واستقبال العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة من قبل أصحاب العمل مباشرة وتكون مهمة استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل مباشرة".

يُذكر أنّ هذه الآلية وما اقتضته من تعديلات سوف تُطبَّق في عدد من المطارات الدولية داخل المملكة، وسوف يُعلن عن تاريخ البدء في حينه.