مرتضى منصور: الكاف سيعتبر الرجاء منسحبا في هذه الحالة

قال مرتضي منصور، إن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" سيتخذ قرارًا بإلغاء مباراة الزمالك والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في حالة استمرار الإصابات بكورونا داخل صفوف الفريق المغربي.
وتأجلت مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلى يوم 1 نوفمبر بعدما رفضت السلطات المغربية سفر بعثة الرجاء إلى القاهرة لتواجد إصابات بفيروس كورونا بين عدد من لاعبي الرجاء.
وقال مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: "الاتحاد الافريقي لن يؤجل المباراة مرة ثانية واذا تحجج الرجاء بكورونا مرة ثانية سيتم اعتبره منسحبًا من المباراة وسيعتمد الكاف تأهل الزمالك للمباراة النهائية بشكل رسمي وفقًا للوائح".
وأكد مرتضى أن الكاف لا يمتلك رفاهية الوقت ولا يوجد أمامه فرصة ثانية للتأجيل.