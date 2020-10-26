مرتضى منصور: الكاف سيعتبر الرجاء منسحبا في هذه الحالة

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قال مرتضي منصور، ‏ إن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" سيتخذ قرارًا بإلغاء مباراة الزمالك ‏والرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في حالة استمرار الإصابات بكورونا داخل صفوف الفريق المغربي.

وتأجلت مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلى يوم 1 نوفمبر بعدما رفضت السلطات المغربية سفر بعثة الرجاء إلى القاهرة لتواجد إصابات بفيروس كورونا بين عدد من لاعبي الرجاء.

وقال مرتضى في تصريحات لقناة الزمالك: "الاتحاد الافريقي لن يؤجل المباراة مرة ثانية ‏واذا تحجج الرجاء بكورونا مرة ثانية سيتم اعتبره منسحبًا من المباراة ‏وسيعتمد الكاف تأهل الزمالك للمباراة النهائية بشكل رسمي وفقًا للوائح".

وأكد مرتضى ‏أن الكاف لا يمتلك رفاهية الوقت ولا يوجد أمامه فرصة ثانية للتأجيل.