اللواء طيار أحمد المنصوري: أفتخر بلقب «الطيار المجنون» وأعشق تراب مصر

أعرب اللواء طيار أحمد كمال المنصوري أحد أبطال حرب أكتوبر عن فخره بإطلاق لقب "الطيار المجنون" عليه من قِبل الجيش الإسرائيلي، قائلًا: "أفتخر بأني حصلت على لقب الطيار المجنون. وأنا أعشق تراب مصر".

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الأحد بالندوة التثقيفية التي نظمتها كلية التجارة بجامعة طنطا، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور هاني الشامي عميد الكلية، وسمير مهنا وكيل وزارة الإعلام بشرق ووسط الدلتا بالهيئة العامة للاستعلامات، وحضور عزة سرور مدير مركز النيل للإعلام.

وتحدث اللواء المنصوري -خلال كلمته- عن معركة المنصورية أطول معركة جوية والتي استمرت 13 دقيقة، والأوسمة والتكريمات التي نالها أثناء مشواره العسكري.

ساهم المنصوري في 52 طلعة جوية خلال 18 يومًا في شهر رمضان، وهو الوحيد الذي نجح في الهبوط بطائرته وهي معطلة على طريق الزعفرانة، والوحيد الذي قام بحركة بهلوانية وهو في مناورة جوية مع أحد الطيارين الإسرائيليين، وقد نال المنصوري العديد من الأوسمة، منها وسام الشجاعة، ووسام النجمة العسكرية، وميدالية جرحى الحرب مرتين، وغيرها من الأوسمة.

وأكد الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الطلاب حرص الجامعة على استضافة نماذج وطنية مشرفة للاقتداء بهم مثالًا للبطولة والتضحية والفداء في سبيل عزة الوطن والحفاظ على وحدته وسيادته، مضيفًا أن نصر أكتوبر يُعد معجزة تاريخية بكل المقاييس، حيث أعادت القوات المسلحة المصرية تشكيل خريطة القوة في العالم.

وأعرب الدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة بجامعة طنطا عن سعادته بوجود اللواء الطيار أحمد كمال المنصوري في رحاب كلية التجارة بجامعة طنطا، مؤكدًا أنه نموذج للانتماء والتضحية لجيل الشباب، مثمنًا جهود القوات المسلحة والشرطة في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها.

وفي نهاية الندوة، كرَّم الدكتور الرفاعي مبارك اللواء المنصوري بإهدائه درع الجامعة، وأهداه عميد تجارة طنطا ميدالية الكلية، كما تم تكريم سمير مهنا وكيل وزارة الإعلام بشرق ووسط الدلتا بالهيئة العامة للاستعلامات، وتم التقاط الصور التذكارية.