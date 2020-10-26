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أكثر من 60 مليون شخص شاركوا في عملية التصويت المبكرة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 6:30 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أكتوبر 2020 - 6:30 م

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين بأن أكثر من 60 مليون شخص شاركوا في عملية التصويت المبكرة في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.

وأضافت الشبكة أن أعداد المصوتين في التصويت المبكر تجاوز نظيره في انتخابات عام 2016 داخل 33 ولاية أمريكية، موضحة أن من بين هذه الولايات: جورجيا، آيوا، مينيسوتا، نبراسكا، نيو هامبشاير، نورث كارولينا، أوهايو، بنسلفانيا، وتكساس.

يُشار إلى أن الإقبال بشدة على التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام قد جاء منعاً لحدوث ازدحام في طوابير طويلة يوم التصويت في 3 نوفمبر المقبل.

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