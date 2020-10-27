مسؤول بهيئة الدواء: لم ترد إلينا شكاوى بشأن المضادات الحيوية الـ5 المسحوبة

قال الدكتور أحمد كامل، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء المصرية، إن الإدارة تتابع المستحضرات المتداولة للاطمئنان على سلامتها، على مدار العام، مشيرًا إلى سحب الدواء عند صدور أي عدم مطابقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن هناك متابعة وتفتيشًا مستمرين على مصانع الدواء، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود مخالفة.

وأشار إلى أن الهيئة لم ترد إليها شكاوى بشأن الخمسة مستحضرات الدوائية المستخدمة كمضادات حيوية، والتي قررت الهيئة سحبها اليوم، قائلًا إن ضبط المستحضرات نوع من الإجراءات الاحترازية.

وقررت هيئة الدواء المصرية، سحب تشغيلات مختلفة لخمسة مستحضرات دوائية تستخدم كمضادات حيوية، في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي؛ والحفاظ على صحة المواطنين.

وقال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة أصدرت المنشور رقم 20 لسنة 2020، موجها لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من التشغيلات المختلفة لخمس مستحضرات دوائية، لاتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.