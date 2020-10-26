رئيس جامعة طنطا: إنهاء أعمال الإنشاءات بمستشفى جراحات الكلى والمسالك الجديد 2021

وجه عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، بضرورة إنهاء كافة أعمال الانشاءات بمستشفى جراحات الكلى والمسالك البولية الجديد فى الوقت المحدد طبقًا للخطة الزمنية تمهيداً لافتتاح المستشفى خلال العام المالى الجارى 2020/ 2021.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بالمستشفى، ومتابعة أعمال الإنشاءات الجارية بمستشفى الأطفال الحديد ، وتفقد قسم الأطفال الداخلي، والتى رافقه خلالها الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور محمد حنتيرة مدير المستشفى الرئيسي، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمى.

وأشار الدكتور أحمد غنيم إلى أن مستشفى جراحات الكلى والمسالك البولية تقام على مساحة 800 متر، مكونة من 6 طوابق رئيسية مع بدروم، و8 غرف عمليات، و42 وحدة للغسيل الكلوى، وعنابر لرعاية المرضى، كما تضم العديد من الأقسام لخدمة المرضى منها قسم الأشعة، وقسم الأبحاث المتخصصة فى أمراض الكلى والسرطان.