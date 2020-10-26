التقاط أول صورة في العالم بدقة 3200 ميجا بكسل لرأس نبات البروكلي

التقط علماء من مختبر في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أول صورة في العالم تبلغ دقتها 3200 ميجا بكسل، لرأس نبات البروكلي.

وتم التقاط الصورة -التي تعد الأكبر دقة على الإطلاق- في لقطة واحدة بواسطة أجهزة استشعار طورها فريق في مختبر "SLAC National Accelerator Laboratory".

ومن المقرر دمج المستشعرات في أكبر كاميرا رقمية في العالم، والتي هي قيد الإنشاء حاليًا بمرصد "Vera C. Rubin" في تشيلي.

وتتكون الكاميرا من 189 مستشعرا فرديا بعرض يزيد عن قدمين. ووفقًا لموقع "CNET" -موقع وسائط تعليمي أمريكي- استغرق الأمر 6 أشهر لتجميع المستشعرات، حيث إنها هشة للغاية لدرجة أنها يمكن أن تتصدع بمجرد لمس بعضها أثناء التثبيت.

وفقا لموقع "UNILAD" البريطاني، فإن الصور الملتقطة بهذه الدقة العالية، من المستحيل معرفة جودتها الحقيقية إذا عرضت على هاتف عادي أو كمبيوتر، حيث ستحتاج إلى 378 شاشة تليفزيون فائقة الدقة "4K" لعرض الصور بالحجم الكامل، إذ صممت المستشعرات لالتقاط الصور بدقة عالية بحيث يمكنك رؤية كرة الجولف من على بعد 15 ميلا.

وبمجرد وضعها في المرصد، ستستخدم الكاميرا لالتقاط صور ذات جودة عالية؛ للوصول إلى أفضل تجربة لتصوير الكون من على سطح الأرض، من خلال تعيين الكاميرا لالتقاط صورة بانورامية واحدة لسماء نصف الكرة، من اتجاهات مختلفة، باستخدام مدى زمني 10 سنوات.