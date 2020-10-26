أعرب يورجن كلوب عن احترامه الشديد لفريق ميدتييلاند الدنماركي، قبل المواجهة التي تجمعهما على ملعب «أنفيلد» ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة التي ستقام غدًا الثلاثاء: " لقد اكتسبت ميدتييلاند الحق في أن يكون في دوري الأبطال، لا نراكم كفريق أصغر منا، نراكم كفريق متحدي مناسب في هذه المجموعة".

وأضاف المدرب الألماني: "إنه مجرد فريق جيد وهذا ما نحبه جميعًا، كل شيء ممكن، لا توجد فرق صغيرة في دوري الأبطال، لا توجد أعلام بيضاء".

وعن المباراة تابع كلوب: "نحتاج إلى إظهار أننا مستعدون لخوض معركة مناسبة، ميدتييلاند لديه كل الاحترام لأكون صادقًا لا نعتقد أننا أكبر لأننا ليفربول، نحن نحترمهم لأننا نفهم كرة القدم".

كلوب أكد أنه لا توجد إصابات جديدة في الفريق قائلًا: " لم يخبرني أحد بعد لا أعرف بالضبط، ربما لم يضف أحد إلى قائمة الإصابات لكننا لم نفقد أي شخص كذلك".

المدرب الألماني تحدث عن تأثير فقدان فيرجيل فان دايك قائلًا: "أي فريق في العالم سيفتقد فيرجيل فان ديك، إنه أفضل مدافع في العالم".

وأتم كلوب: "أي شخص يحتاج إلى وقت ليحل محل لاعب مثل فيرجيل، الجميع يحتاج إلى وقت لاستبدال لاعب أو شخص عظيم مثله، لكن حتى الآن قمنا بعمل جيد".

ليفربول افتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على أياكس أمستردام الهولندي في معقله بنتيجة 1-0، الأسبوع الماضي".