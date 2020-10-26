عثمان: السفارة الإيطالية داعم أساسي لعودة السياحة الثقافية

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية انطلاق ورشة عمل«أيام إيطاليا في صعيد مصر» تحت رعاية السفارة الإيطالية في مصر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومحافظة الأقصر، وبرعاية رسمية من لجنة تسويق السياحة الثقافية.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، في تصريحات صحفية، إن الورشة تنعقد في دورتها الأولي رسميًا ابتداءً من 12 نوفمبر المقبل في الأقصر، ثم تنطلق في أسوان يومي 13 و14 نوفمبر 2020، وذلك تنفيذًا لتوصيات الدورة التمهيدية التي تم انعقادها يومي 30 و31 أكتوبر من العام الماضي.

وأضاف عثمان أن السوق الإيطالية تمتاز بكونها سوقًا مصدرة للسياحة الثقافية والسياحة الترفية معًا، وتصدرت في فترة قائمة الأسواق العشرة الأولى المصدرة للحركة إلى مصر، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية تشهد الاحتفال بمرور 40 عامًا على نقل معبد فيلة إلى مقره الحالي بجزيرة أجيليكا.

وأوضح أن انعقاد «أيام ايطاليا في صعيد مصر» في الوقت الراهن يهدف إلى إرسال رسالة للمسافرين حول العالم بأن السفر والسياحة يمكن استئنافهما في ظل الظرف الاستثنائي الحالي لانتشار جائحة كورونا من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية، وخلق مسارات آمنة للسفر بين مختلف البلدان.

وتابع أن ورشة العمل تجمع بين صناع السياحة بشكل عام و«الثقافية» بشكل خاص من كلا البلدين، وهو ما يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون مع السفارة الإيطالية في القاهرة من جانب، والحكومة والمجتمع المدني السياحي ممثلًا في لجنة تسويق السياحة الثقافية، موضحًا أن السفارة الإيطالية شريك أساسي في دعم استئناف حركة السياحة بشكل عام وعودة السياحة الثقافية إلى الأقصر بشكل خاص.

ودعا كافة السفارات الممثل للدول المصدر لحركة السياحة إلى أن تحذو حذو السفارة الإيطالية بالقاهرة، مؤكدًا أهمية التعاون في مجال الآثار، والدور الهام الذي تلعبه الاكتشافات الأثرية في جذب الحركة للمقصد المصري.

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن «أيام إيطاليا في صعيد مصر» مقدمة لعودة الأنشطة للمجتمع المدني المعني بقطاع السياحة تحت إجراءات احترازية ووقائية، تهدف لتشجيع العودة للسفر من جديد.