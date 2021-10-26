رئيس وزراء باكستان والرئيس الصيني يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، هاتفيا، مع الرئيس الصيني شي جين بينج، تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان نشرته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين اتفقا على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، بما في ذلك الإدراك الكامل للإمكانات التي توفرها المرحلة الثانية من اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وباكستان.

ووفقا للبيان، هنأ خان -خلال المحادثة- الرئيس الصيني على الذكرى المئوية للحزب الشيوعي الصيني، والانتصار غير المسبوق في معركة الشعب الصيني للقضاء على الفقر المدقع، وأعرب عن تقديره للتطور الممتاز للصين على مدار أربعة عقود من الإصلاح والانفتاح.

كما ثمن رئيس الوزراء الباكستاني دور الصين الرائد في مكافحة تغير المناخ. وأطلع الرئيس شي على إجراءات باكستان واسعة النطاق للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ، بما في ذلك مبادرة "التسونامي العشرة مليارات شجرة".

وأشار إلى أن عمران خان أعرب عن تقديره لاحتواء الصين الناجح لوباء كوفيد-19، بالإضافة إلى تدابير الإغاثة والمساعدة للدول النامية، بما في ذلك التعاون في مجال اللقاح مع باكستان.

وأضاف بيان الخارجية الباكستانية أن "الزعيمين أشارا إلى الذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين باكستان والصين، واستعرضا السلسلة الكاملة للشراكة التعاونية الاستراتيجية الثنائية، وناقشا الوضع الإقليمي والدولي".

وفيما يتعلق بالوضع في أفغانستان، دعا الزعيمان المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات إنسانية واقتصادية فورية للشعب الأفغاني للتخفيف من معاناته، ومنع عدم الاستقرار، فضلا عن المشاركة المستمرة في إعادة بناء البلاد.