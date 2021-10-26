قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن أول سيارة لتوزيع الفينو بـ 40 قرش للرغيف الواحد نفذت فور وصولها مركز ومدينة بلبيس.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الاثنين، أن أهالي مركز ومدينة بلبيس استقبلوا أولى السيارات المحملة بالعيش الفينو، وسط فرحة عارمة، وذلك ضمن المبادرة التي أعلن عنها اليوم لطرح 20 ألف رغيف فينو بسعر 40 قرش للرغيف الواحد في شكل كيس يضم 5 أرغفة، مُقدم من مجمع المخابز الآلية التابع للمحافظة، وذلك لتوزيعه بمركز ومدينة بلبيس كمرحلة أولي ليتم تعميميه علي باقي مراكز ومدن المحافظة لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأكد المحافظ أنه تم نفاذ أول سيارة محمله بالعيش الفينو وسط إقبال كبير من الأهالي عليها مشيرا إلى تعاقب وصول السيارات الأخرى المحملة بالعيش الفينو تباعا لسد احتياجات الأهالي.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تكليف مسؤلي مجمع المخابز الآلية التابع للمحافظة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة بلبيس بالإشراف على عمليه نقل وتوزيع الخبز علي الأهالي لمكافحة ومحاربة الغلاء وارتفاع أسعار الخبز السياحي (الفينو) ولتخفيف العبء علي كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.