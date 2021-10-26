عادل حمودة: قرار إلغاء حالة الطوارئ صدر دون التعرض لضغوط

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف مد إعلان حالة الطوارئ صدر دون أن تكون هناك ضغوط تدفع نحو اتخاذ هذا القرار.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الاثنين، أنّ القرار يثبت أن الرئيس مطمئن بشكل كامل على قوة أركان الدولة واستقرارها، وقدرتها على مواجهة أي تحديات.

وأشار حمودة، إلى أنّ ردود الأفعال العالمية على هذا القرار تصب في اعتبار القانون يعبّر عن أعلى قيمة لحقوق الإنسان.

ولفت إلى أنّ هناك مادة في القانون تتيح لرئيس الدولة أو من ينوب عنه أن يعلن إجراءات استثنائية في ظروف مثل الحروب والكوارث والحوادث الضخمة، إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها

وأصدر الرئيس السيسي، مساء الاثنين، قرارًا بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "يسعدني أن نتشارك معًا هذه اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وتابع: "إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه".