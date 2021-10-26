نائبان عن إلغاء حالة الطوارئ: قرار تاريخي طال انتظاره منذ سنوات

أشاد نائبان، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدين أنه يعكس الأمن والاستقرار في الدولة.

وقال النائب فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين، إن قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ هو قرار تاريخي طال انتظاره منذ سنوات.

وأضاف أنّ مصر تقف الآن على أعتاب الجمهورية الجديدة، وقوامها الأمن والاستقرار، مؤكّدًا أنّ الشعب يؤيد كل الإجراءات التي يتخذها الرئيس السيسي من أجل حفظ الأمن.

من جانبه، أكّد يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنّ قرار الرئيس السيسي يعكس أن الدولة تعيش في أمن وأمان واستقرار.

وأشار إلى أن المواطن يتحرك الآن بحرية كاملة ويشعر بالأمان، دون أن هناك أي تهديدات على الأرض، لافتًا إلى أن القرار يدعم الأمن والتنمية في الجمهورية.

وأصدر الرئيس السيسي، مساء الاثنين، قرارًا بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "يسعدني أن نتشارك معًا هذه اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وتابع: "إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه".