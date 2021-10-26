السجن 6 سنوات لمتهمين بالإتجار في الهيروين

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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية بمعاقبة متهمين بالسجن ٦ سنوات للإتجار في المواد المخدرة بمنطقة الشرابية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم ١٢٢١لسنة ٢٠٢١ كلي شمال القاهرة للمتهمين "ر.ذ" البالغ من العمر ٣٢ عاما عاطل و "ع.خ"البالغ من العمر ٢٤ عاما طالبا أنهما حازا بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأدلى الشاهد نقيب ومعاون مباحث قسم الشرابية بأقواله قائلا: إنه نفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهمين وبحوزة الأول ٢٧ لفافة لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وتابع الشاهد: عثر بحوزة المتهم الثاني على ٢٥ لفافة من نفس المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول للتواصل بالعملاء.

وثبت تقرير المعمل الكيماوي صحة المضبوطات وأنها لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.