 رئيس الوزراء البريطاني سوناك يعلن إرجاء موعد الإعلان عن الخطة الاقتصادية إلى 17 نوفمبر المقبل - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء البريطاني سوناك يعلن إرجاء موعد الإعلان عن الخطة الاقتصادية إلى 17 نوفمبر المقبل

ريشي سوناك
ريشي سوناك
لندن (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 1:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 1:38 م

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، إرجاء الإعلان عن الاستراتيجية الاقتصادية من الاثنين المقبل إلى 17 نوفمبر المقبل، حيث أنه يسعى للحصول على مزيد من الوقت لاتخاذ "قرارات صحيحة" بشأن إدارة الاقتصاد البريطاني.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن نبأ الارجاء جاء في بيان بشأن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أصدره مكتب سوناك.

وجاء في البيان أن سوناك أبلغ فريق وزرائه الجدد أنه "من المهم التوصل لقرارات صحيحة، ويكون هناك وقت للتأكد من هذه القرارات مع مجلس الوزراء".

وكان وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي قد قال في وقت سابق إن سوناك ربما يرجئ موعد طرح خطة اقتصادية، كان مقررا طرحها في 31 أكتوبر الجاري؛ لإتاحة الفرصة له لمواءمتها مع أجندته.

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