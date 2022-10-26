 بايدن وسوناك يبحثان قضايا روسيا وأوكرانيا والصين وأيرلندا الشمالية في أول اتصال بينهما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن وسوناك يبحثان قضايا روسيا وأوكرانيا والصين وأيرلندا الشمالية في أول اتصال بينهما

د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 8:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أكتوبر 2022 - 8:32 ص

قال البيت الأبيض إن الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك ناقشا السياسة بشأن روسيا وأوكرانيا والصين والقضايا العالقة بشأن أيرلندا الشمالية والاتحاد الأوروبي.

وفي أول اتصال بينهما منذ أن أصبح سوناك رئيسا للوزراء، ناقش القائدان "التزامهما المشترك بحماية مكاسب اتفاقية بلفاست / الجمعة العظيمة والحاجة إلى الحفاظ على الزخم نحو التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع الاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية"، وفقا لما نقله موقع أكسيوس.

وتعد أيرلندا الشمالية والحدود الأيرلندية واحدة من عدة مسائل عالقة منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الأول من كانون الثاني/يناير 2021.


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