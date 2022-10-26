وزير دفاع روسيا ونظيره الهندي يناقشان المخاوف من استخدام أوكرانيا لقنبلة قذرة

أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره الهندي راجناث سينج، ناقش الطرفان خلالها المخاوف بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام «القنبلة القذرة».



وبسحب ما نشرته وكالة «سبوتنيك»، اليوم الأربعاء، جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «تمت مناقشة الوضع في أوكرانيا، ونقل الجنرال سيرجي شويجو إلى نظيره الهندي مخاوفه بشأن الاستفزازات المحتملة من قبل أوكرانيا باستخدام القنبلة».



يذكر أن شويجو، اتصل بنظرائه في فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا، يوم الأحد الماضي، للتعبير عن قلق روسيا من أن كييف تستعد لاستفزاز بتفجير «قنبلة قذرة»؛ من أجل تحميل موسكو مسؤولية استخدام أسلحة الدمار الشامل.



وأعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الفريق إيجور كيريلوف، في وقت سابق، أنه إذا فجّرت أوكرانيا «قنبلة قذرة» (إشعاعية)، فإن النظائر المشعة ستنتشر في الغلاف الجوي على مسافة تصل إلى 1500 كيلومتر ويمكن أن تغطي بولندا.



وأكدت الدفاع الروسية أن كييف بدأت بالتنفيذ العملي لهذه الخطة تحت إشراف غربي، حيث تم تكليف قيادة مصنع التعدين الواقع في مدينة جيولتوي فادي، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع القنبلة.