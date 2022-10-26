دبلوماسي روسي: دول غربية قد تساعد كييف على إنتاج قنبلة قذرة

قال كونستانتين فورونتسوف، نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، في اجتماع اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، إن موسكو تعتقد أن بعض الدول الغربية يمكن أن تساعد أوكرانيا على صنع "قنبلة قذرة".



وأضاف: "الهدف واضح وهو اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل. وتتوقع الحكومة الأوكرانية والغربيون المتعاملون معها أن يؤدي ذلك إلى إطلاق حملة قوية معادية لروسيا وتقويض الثقة في موسكو وشركائها ويؤدي إلى عزل بلادنا على الساحة الدولية"، وفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء.



وتابع: "وفقا لمعلوماتنا، بدأ الجانب الأوكراني بالفعل في تنفيذ الخطة.. ولا نستبعد أن تقدم بعض الدول الغربية المساعدة في السعي لتحقيق هذا الهدف، والتي تجري محادثات مع أوكرانيا لتوريد مكونات القنبلة القذرة، وفقا لتقارير نتلقاها".



وقال: "نطالب حكومة كييف والمتعاملين معها الغربيين الذين يسيطرون عليها بالتوقف عن اتخاذ إجراءات تقود العالم إلى كارثة نووية وتهدد حياة المدنيين الأبرياء".