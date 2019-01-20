أبو الغيط: تداعيات الأزمات الدولية تفرض علينا كعرب ضرورة التنسيق والتوحد فيما بيننا

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الجامعة هي الرابح الأول من أي علاقات ثنائية جيدة بين الأشقاء العرب، حيث تكتسب الجامعة قوتها من العلاقات الوطيدة بين الدول الأعضاء.

وأضاف أبو الغيط، في كلمته باحتفالية مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، التي عقدت اليوم، بأحد فنادق القاهرة، أن تداعيات الأزمات الدولية تفرض علينا كعرب ضرورة التنسيق والتوحد فيما بيننا، وأتمنى أن تحقق قمة الجامعة القادمة في الجزائر النجاح وتكون قمة لجمع الشمل وتوحيد الموقف العربي من جديد.

وأشار إلى أن الأزمات الدولية المتكررة في العالم زادت من حدة الاستقطابات بين الدول، وهو ما يحتم ضرورة التوحد لمواجهة تلك التحديات وتداعيات الأزمات المتكررة.