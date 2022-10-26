مدير التعليم بالقليوبية تتفقد مدارس إدارة بنها التعليمية

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تفقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، عددا من مدارس إدارة بنها التعليمية مدرسة السادات الثانوية ومدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، وذلك في إطار جولاتها وزياراتها المستمرة والمتتالية للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

كما حضرت مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، طابور الصباح واستمعت للإذاعة المدرسية وتحية العلم وفقرات متنوعة من الأنشطة المدرسية.

وشددت وكيل التعليم خلال الزيارة على الإشراف اليومي داخل المدارس، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب، متفقدة دورات المياه والفناء والفصول أثناء الحصص وسجلات المعلمين، وفصول رياض الأطفال.

وتفقدت وكيل التعليم فقرات الرياضي وتنوع الأنشطة في المدارس وشاهدت فقرات متنوعة ومتميزة في المدارس،

كما حضرت وكيل الوزارة تدريب بعنوان (مخاطر الألعاب علي الانترنت)، مستمعة لآراء الطلبة في الدور الفعال والمتميز للانترنت والبعد عن مخاطره والاستفادة بالجديد في البرامج التعليمية والمنصات التعليمية في المواد الدراسية.