الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون طقس غدا الخميس، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

وتكون هناك شبورة مائية وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة مشمس على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

• وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 20

العاصمة الإدارية 27 20

6 اكتوبر 28 19

بنهــــا 28 20

دمنهور 27 19

كفر الشيخ 27 19

المنصورة 28 20

دمياط 26 19

بورسعيد 26 19

الإسماعيلية 28 20

السويس 27 19

الزقازيق 28 20

شبين الكوم 28 20

طنطا 27 19

شلاتين 31 22

الإسكندرية 26 19

العلمين الجديدة 26 19

وادى النطرون 28 20

مطروح 25 19

السلوم 28 18

سيوة 27 15

العريش 27 19

رفح 26 19

الطور 28 22

كاترين 20 13

رأس سدر 30 20

نخل 26 14

طابا 29 20

نويبع 30 22

حلايب 28 24

شرم الشيخ 33 22

الغردقة 31 21

مرسى علم 31 22

الفيوم 28 19

بني سويف 28 18

المنيا 30 17

أسيوط 29 16

سوهاج 29 16

قنا 30 17

الأقصر 30 18

أسوان 31 19

الوادى الجديد 29 18

أبوسمبل 30 19

أبو رماد 31 24

رأس حدربة 30 23