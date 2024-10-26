محمد اليماحي يتعهد ببدء مرحلة جديدة لترسيخ مكانة البرلمان العربي

فاز محمد أحمد اليماحي مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة وعضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي بمنصب رئيس البرلمان العربي، وذلك خلال الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع التي عقدت اليوم السبت 26 أكتوبر الجاري وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.



وفي كلمة له عقب الفوز أمام أعضاء البرلمان العربي، قال محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي "أعاهدكم ببذل كافة الجهود المخلصة، من أجل تعزيز وترسيخ مكانة البرلمان العربي في منظومة العمل العربي المشترك، وقيادة دبلوماسية برلمانية متطورة ومعاصرة، تدافع عن قضايانا العادلة أمام كل المحافل الإقليمية والدولية".



وشدد اليماحي على ضرورة التعاون والتكاتف بين أعضاء البرلمان العربي، قائلاً "لا بد أن نتشارك سويًا في تحمل هذه المسئولية الكبيرة، لكي نكون عند مستوى تطلعات شعبنا العربي العزيز، الذي يعلق علينا آمالاً وطموحات كبيرة في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها أمتنا العربية، التي تتطلب من الجميع التكاتف والاصطفاف".



وأكد "اليماحي" أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى والمركزية في أولويات البرلمان العربي، حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.



وشدّد "اليماحي" على أن شعار المرحلة الجديدة من عمل البرلمان العربي، سيكون التعاون والانفتاح على جميع الآراء التي تخدم مصالح الشعب العربي، والتعامل المسئول والبنّاء مع الاختلافات في وجهات النظر، بما يجعل من البرلمان العربي ساحة نقاش ووفاق وليست ساحة خلاف وشقاق.