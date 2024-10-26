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لحظة تحرك المقاتلات الإسرائيلية لشن الهجوم على إيران

أحمد علاء
نشر في: السبت 26 أكتوبر 2024 - 6:31 م | آخر تحديث: السبت 26 أكتوبر 2024 - 6:31 م

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، لقطات مصورة توثق مغادرة مقاتلاته لشن الهجوم على إيران، الذي نُفِّذ في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد تحدثت عن أن عشرات المقاتلات شاركت في الهجوم على إيران، وقالت إنها عادت إلى مواقعها بعد العملية.

وكانت إسرائيل قد شنت غارات جوية على إيران فجر السبت، قالت إنها استهدفت مواقع عسكرية في عدة مناطق، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة.

من جانبه، أفاد الجيش الإيراني بتمكن دفاعاته الجوية من صد الهجمات الإسرائيلية بنجاح، مشيرا إلى وقوع أضرار محدودة في بعض النقاط فقط.

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