لحظة تحرك المقاتلات الإسرائيلية لشن الهجوم على إيران

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، لقطات مصورة توثق مغادرة مقاتلاته لشن الهجوم على إيران، الذي نُفِّذ في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد تحدثت عن أن عشرات المقاتلات شاركت في الهجوم على إيران، وقالت إنها عادت إلى مواقعها بعد العملية.

תיעוד מיציאת מטוסי חיל האוויר לתקיפה הממוקדת באיראן:

>> pic.twitter.com/ofZ13CUtUF — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 26, 2024

وكانت إسرائيل قد شنت غارات جوية على إيران فجر السبت، قالت إنها استهدفت مواقع عسكرية في عدة مناطق، ردا على سلسلة من الهجمات التي شنتها إيران ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة.

من جانبه، أفاد الجيش الإيراني بتمكن دفاعاته الجوية من صد الهجمات الإسرائيلية بنجاح، مشيرا إلى وقوع أضرار محدودة في بعض النقاط فقط.