شنت ميليشيا الدعم السريع في السودان، هجومًا داميًا أدى لمقتل 124 شخصا على الأقل في إحدى قرى ولاية الجزيرة، في واحدة من أكثر الوقائع دموية في الحرب المستمرة منذ 18 شهرا والأكبر في سلسلة من الهجمات في الولاية.

وعقب انشقاق أبو عاقلة كيكل الضابط الكبير بميليشيا الدعم السريع وانضمامه للجيش يوم الأحد الماضي، ذكر نشطاء سودانيون أن هذه الميليشيات تنفذ هجمات انتقامية في الولاية الزراعية التي ينحدر منها كيكل، ما أدى إلى مقتل مدنيين واعتقال آخرين ونزوح الآلاف، وفق وكالة رويترز.

وتواجه ولاية الجزيرة، بالفعل، أعمال عنف مستمرة منذ أشهر، وقال سكان إن قوات الدعم السريع نهبت منازل وقتلت العشرات من المدنيين وشردت مئات الآلاف خلال أعمال العنف.

وقالت لجان مقاومة ود مدني المؤيدة للديمقراطية، إن قرية السريحة شمال ولاية الجزيرة كانت الأشد تضررا من أعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة، إذ أدى هجوم قوات الدعم السريع إلى مقتل 124 على الأقل وإصابة 100.

وكانت قوة من الدعم السريع اقتحمت منذ فجر أمس الجمعة، قرية السريحة التابعة لمحلية الكاملين شمال ولاية الجزيرة ونصبت أسلحتها ومدافعها في المباني العالية، وبدأت في إطلاق النار صوب المواطنين العزل.

وسقط نحو 50 قتيلا على الأقل، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 200 وسط انعدام تام للرعاية الصحية.