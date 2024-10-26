ترامب يعرب عن دعمه حرب نتنياهو في غزة ولبنان

أعرب المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب عن دعمه لإسرائيل في حربها على قطاع غزة وجنوب لبنان في موقف قد يعقّد جهود حملته في استقطاب الأمريكيين العرب الذين يظنون أنه يعارض الحرب.



وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر مطلعة أن ترامب قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكالمة أجراها معه مؤخرا: "افعل ما يجب عليك فعله".

وكان ترامب قد صرح بأنه تحدث مع نتنياهو مرتين على الأقل في شهر أكتوبر.

ونقلت الصحيفة عن السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام، الذي كان حاضرا في أثناء إحدى المكالمات هذا الشهر بين ترامب ونتنياهو، قوله: "لم يخبره (ترامب لنتنياهو) بما يجب القيام به عسكريا، لكنه أعرب عن إعجابه بعملية أجهزة البيجر"، (في إشارة إلى العملية الإسرائيلية التي قتلت عناصر في حزب الله ببطاريات متفجرة داخل أجهزة البيجر في سبتمبر الماضي)..لقد أعرب عن انبهاره بعملياتهم العسكرية وما قاموا به".

وأضاف غراهام للصحيفة: "لقد قال لهم افعلوا ما يتوجب عليكم فعله للدفاع عن أنفسكم، ولكننا نتحدث بصراحة عن شرق أوسط جديد، ويدرك ترامب أنه يجب أن يكون هناك تغيير كبير في الدولة الفلسطينية الفاسدة".

وذكرت الصحيفة أن المتحدثة باسم حملة ترامب كارولين ليفيت قالت في وقت سابق: "بفضل قيادة الرئيس ترامب، كان هناك سلام تاريخي في الشرق الأوسط، والآن تحطم كل التقدم الذي أحرزه ترامب في المنطقة بسبب ضعف إدارة هاريس وبايدن وسياسات أمريكا الأخيرة.. وعندما يعود ترامب إلى المكتب البيضاوي، فسوف يصلح الفوضى التي أحدثتها سياسات كامالا وبايدن، وستتم حماية إسرائيل مرة أخرى، وستعود إيران إلى حالة الإفلاس، وستتم مطاردة الإرهابيين، وستنتهي إراقة الدماء".

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب "حاول التودد إلى الناخبين اليهود والمسلمين على حد سواء بمواقف متناقضة أحيانا من الصراع في غزة ولبنان، فهو يصور نفسه كصديق منقطع النظير لإسرائيل أمام الجماهير اليهودية، بينما يستقطب مندوبيه في المجتمعات العربية بالقول إن ترامب يدعم السلام ويعارض الحرب".

ومن جانبه، "أمضى نتنياهو سنوات في تأييد الجمهوريين وأظهر تفضيلا واضحا لترامب في هذه الانتخابات" وفقا لما أوردته "واشنطن بوست".

ونوهت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على الوضع بأن "نتنياهو يحاول استعادة تأييد ترامب بعد أن أثار استياءه بتهنئة الرئيس جو بايدن على الفوز في انتخابات 2020، وهو النصر الذي لم يقبله ترامب أبدا".

وكان ترامب، قد قال خلال تجمع لأنصاره في ولاية بنسلفانيا الأسبوع الماضي إن "إسرائيل حسنت موقفها حول الصراع في الشرق الأوسط لأن رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو، يتجاهل توجيهات الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته".

وأضاف: "بايدن يقول لنتنياهو ألا يفعل هذا أو ذاك، وبيبي ببساطة يتجاهل تعليماته ولا يستمع إليه، هل تعلمون ماذا؟، لقد عززت إسرائيل موقفها الآن بقدر أكبر مقارنة بما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر نتيجة لذلك".

من جهته قال مكتب نتنياهو في بيان له تعليقا على تصريحات ترامب إن"إسرائيل تهتم بالولايات المتحدة، لكنها ستتخذ القرارات وفقا لمصلحتها الوطنية".

وأضاف البيان أن نتنياهو "في حديثه مع ترامب، كرر ما قاله علنا أيضا: إسرائيل تهتم بالقضايا التي تثيرها الإدارة الأمريكية، لكنها ستتخذ القرارات في النهاية وفقا لمصلحتها الوطنية".