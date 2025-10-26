 تأجيل التصويت على ضريبة على الثروة في فرنسا وسط تأرجح موقف الحكومة - بوابة الشروق
الأحد 26 أكتوبر 2025 6:29 م القاهرة
تأجيل التصويت على ضريبة على الثروة في فرنسا وسط تأرجح موقف الحكومة

باريس - (د ب أ)
نشر في: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 4:06 م | آخر تحديث: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 4:06 م

لم يصوت النواب الفرنسيون، أمس السبت، على اقتراح قدمه الحزب الاشتراكي بشأن فرض ضريبة على الثروة، مما أرجأ التوصل إلى تسوية محتملة في نقاش الموازنة الذي يهدد بإسقاط حكومة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو ذات الأغلبية الهشة.

وكان الحزب المنتمي إلى يسار الوسط قد أضاف تعديلا على مشروع موازنة عام 2026 يتضمن نسخة أضيق من ضريبة واسعة النطاق طالما دعا إليها الحزب منذ فترة طويلة، والتي تحمل اسم الاقتصادي جابرييل زوكمان، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

لكن التصويت على تعديلات سابقة في الموازنة استغرق وقتا طويلا، وقالت وزيرة الميزانية أميلي دو مونشالان مساءأمس السبت إنه سيتم مناقشة مواد أخرى ذات أولوية غدا الاثنين، ما أدى إلى تأجيل التصويت على الضريبة على الثروة إلى وقت لاحق هذا الأسبوع.

