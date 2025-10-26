 مسيرة إسرائيلية تقصف بصاروخ حفارة في جنوب لبنان - بوابة الشروق
الأحد 26 أكتوبر 2025 10:48 ص القاهرة
مسيرة إسرائيلية تقصف بصاروخ حفارة في جنوب لبنان

بيروت (د ب أ)
نشر في: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 9:55 ص | آخر تحديث: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 9:55 ص

قصفت مسيرة إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، حفارة في جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بـ "استهداف حفارة (آلية ضخمة) في بلدة بليدا فجر اليوم، بصاروخ من مسيرة معادية دون وقوع إصابات".

وأشارت الوكالة إلى "تحليق مكثف للطيران المسير المعادي في أجواء مدينة صور وقرى وبلدات المحيط".

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أعلن ليل السبت، في بيان، أن "غارة للعدو الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة القليلة قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد".

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

