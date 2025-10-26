حملة مفاجئة لمحافظ الغربية لمتابعة توافر السلع وضبط الأسواق

استكمالًا لجولته المكبرة بمدينة المحلة الكبرى، والتي استمرت حتى منتصف الليل، قاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، حملة مفاجئة على عدد من السلاسل التجارية والسوبرماركت بحي أول وثانِ المحلة، لمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء الخاصة بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وخلال جولته الميدانية، تفقد المحافظ عددًا من الفروع التجارية الكبرى، واطّلع على حركة البيع داخلها ومستوى توافر السلع الأساسية والاستراتيجية وجودتها، وشدّد على ضرورة الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية، وتقديم تخفيضات حقيقية يشعر بها المواطن في احتياجاته اليومية، مؤكدًا أن هدف الدولة في هذه المرحلة هو دعم المواطن البسيط وتخفيف الأعباء عن كاهله.

وتوقف المحافظ داخل عدد من الفروع للحديث المباشر مع المواطنين، وسألهم بنفسه عن الأسعار وتوافر السلع، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة، مؤكدًا أن صوت المواطن هو المقياس الحقيقي لنجاح الأداء التنفيذي، وأن المحافظة حريصة على أن تكون قريبة من المواطنين في كل ما يمس حياتهم اليومية.

كما التقى اللواء أشرف الجندي مديري الفروع والمسؤولين عن إدارات السلاسل التجارية، ووجّههم بضرورة الالتزام الكامل بالتخفيضات المعلنة وعدم المغالاة في الأسعار، مشدّدًا على أنه لن يسمح بأي تجاوز من شأنه المساس بحقوق المواطنين أو استقرار الأسواق.

وأكد محافظ الغربية أن الجولات المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ستستمر بشكل يومي ومكثف، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بجودة عالية في جميع مدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أنه سيتم توسيع منظومة المنافذ الثابتة والمتحركة للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.

وفي ختام جولته، شدّد اللواء أشرف الجندي على أن محافظة الغربية تضع المواطن في صدارة أولوياتها، مؤكدًا أن الجولات الميدانية المكثفة في الشوارع والأسواق تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة الانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن استقرار الأسعار ونظافة الشوارع وجهان لجهد واحد هدفه تحقيق رضا المواطن، ومؤكدًا أن العمل الميداني سيظل مستمرًا ليلًا ونهارًا لتظل الغربية نموذجًا في الانضباط وجودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.