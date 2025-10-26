العاهل الأردني: أقلق لكني لا أخاف إلا الله

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، إن «الأردن نما واشتد عوده بفضل إيمان الأردنيين»، مشيرًا إلى أن المملكة ظلت قوية رغم تغير الأزمات.

وأضاف خلال افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين بشقيه (النواب والأعيان)، اليوم الأحد: «يتساءل بعضكم كيف يشعر الملك؟ أيقلق الملك؟ نعم، يقلق الملك، لكن لا يخاف إلا ﷲ.. ولا يهاب شيئا وفي ظهره أردني».

وأكد ضرورة الاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، لمواصلة تحقيق النمو وإقامة المشروعات الكبرى، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة، وذلك حسبما نشرته وكالة «عمون».

وشدد على ضرورة النهوض بالنظام التعليمي، ليكون أكثر مواكبة لمتطلبات العصر، ومواصلة تطوير النظام الصحي، وتحديث قطاع النقل، ليكون أكثر كفاءة في دعم التنمية وتحسين نوعية الحياة.

وأكمل: «نحن اليوم لا نملك رفاهية الوقت، ولا مجال للتراخي، فعلينا الاستمرار في تطوير القطاع العام، ليلمس المواطن أثر الارتقاء بالخدمات».