فرع جامعة كوفنتري في مصر يحتفل بحفل تخرج الدفعة الثالثة

احتفلت جامعة كوفنتري، فرع القاهرة، والمستضافة في مؤسسة جامعات المعرفة الدولية (TKH)، بتخريج دفعة عام 2025 في حفل مساء أمس السبت حيث ارتدى الخريجون أرواب التخرج احتفاءً بإنجازهم الأكاديمي.

شهد الحفل تخرج ما يقرب من 640 طالبًا وطالبة، تسلّموا شهاداتهم من كلٍّ من: المهندس أحمد السويدي، مستشار جامعة كوفنتري ورئيس مجلس إدارة ومؤسس مؤسسة السويدي التعليمية؛ الدكتور جون لاثام (CBE)، نائب مستشار جامعة كوفنتري والرئيس التنفيذي لمجموعة جامعة كوفنتري؛ الدكتورة شهيرة سمير، القائم بأعمال رئيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، الدكتور خالد العناني - عضو مجلس امناء الجامعة ووزير السياحة والآثار الأسبق والمرشح المنتخب لمنصب مدير عام اليونسكو؛ إلى جانب عمداء الكليات المختلفة.

تعمل جامعة كوفنتري بالتعاون الوثيق مع مؤسسة جامعات المعرفة الدولية على تقديم مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس في كليات الهندسة، والكبيوتر، والتصميم والإعلام، وعلم النفس، والعلاج الطبيعي. وقد شملت تخصصات خريجي هذا العام برنامج الهندسة: بكالوريوس الهندسة المدنية، بكالوريوس الهندسة الميكانيكية، بكالوريوس الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وبرنامج الكمبيوتر: بكالوريوس هندسة البرمجيات، بكالوريوس علوم الحاسب، بكالوريوس القرصنة والأمن السيبراني، وبرنامج التصميم والإعلام: بكالوريوس الإعلام الرقمي، بكالوريوس التصميم الجرافيكي، بكالوريوس العمارة الداخلية والتصميم، بكالوريوس الأعمال الدولية في الأزياء، بكالوريوس إنتاج الأفلام، بكالوريوس تصميم المنتجات، وبرنامج علم النفس: بكالوريوس علم النفس.

وقال المهندس أحمد السويدي، مستشار جامعة كوفنتري ورئيس مجلس إدارة ومؤسس مؤسسة السويدي التعليمية: بصفتي مستشار جامعة كوفنتري، أشعر بفخر وسعادة غامرين وأنا أرى هذا اليوم المميز، يوم تخرج دفعة جديدة من طلاب كوفنتري المتميزين، وإن هذا الحفل لا يرمز فقط إلى إنجازاتكم الأكاديمية، بل هو أيضًا لحظة للتأمل والتقدير لما وصلتم إليه، وللأشخاص الذين ساندوكم خلال رحلتكم التعليمية، لقد منحتكم جامعة كوفنتري أكثر من مجرد مؤهل علمي، فقد منحتكم القوة والمرونة والرؤية لصناعة مستقبلكم، وأنتم تبدأون فصلًا جديدًا من حياتكم، تذكّروا أن التعليم لا يقتصر على ما تعلمتموه، بل على كيف ستستخدمون هذا العلم لإحداث تأثير إيجابي في العالم. وجامعة كوفنتري ستظل دومًا موطنًا لكم. أبقوا على تواصل معنا، فنحن نتطلع لمتابعة إنجازاتكم القادمة.

وتابع: كما أود أن أتقدم بخالص الشكر لأعضاء هيئة التدريس الذين أرشدوا ووجّهوا طلابنا، ولأسرهم وأصدقائهم الذين دعموا مسيرتهم، فهذا النجاح هو نجاحكم أيضًا باسم جامعة كوفنتري، أهنئكم جميعًا، وأتمنى لكم مستقبلًا مشرقًا مليئًا بالشجاعة والطموح والإيمان بقدرتكم على صناعة مستقبل أفضل.

ومن جانبه، قال الدكتور جون لاثام (CBE)، نائب مستشار جامعة كوفنتري والرئيس التنفيذي لمجموعة الجامعة: "أعزائي الخريجين، أقدم لكم أحر التهاني بمناسبة تخرجكم كدفعتنا الثالثة من مؤسسة جامعات المعرفة الدولية (TKH) أنتم رواد هذه التجربة، ويحق لكم أن تفخروا بما أنجزتموه. نحن فخورون بكم للغاية، عندما بدأنا تعاوننا في عام 2019، كان ذلك بداية شراكة مزدهرة بين TKH وجامعة كوفنتري، قائمة على الثقة والقيم المشتركة والالتزام بتقديم تعليم متميز في مجالات متعددة. ويسعدني أن أرى اليوم ثمار هذا التعاون تتجسد فيكم، خريجينا الأوائل.

وأكد نجاح هذه الشراكة استمرار توسعنا في مصر، حيث بدأ العمل على مشروع TKH West، الذي سيفتح المجال أمام المزيد من الطلاب للسير على خطاكم واكتساب المهارات التي تساهم في دعم النمو الاقتصادي في المنطقة.