سكان ميونخ يصوتون لصالح تقدم المدينة بطلب لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية

صوّت سكان مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا اليوم الأحد بأغلبية واضحة لصالح تقدم المدينة بطلب لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

ومع ذلك، فإن اللجنة الأولمبية الرياضية الألمانية لن تختار قبل العام المقبل المدينة أو المنطقة التي ستقدمها للترشح لتنظيم دورات الألعاب الصيفية لعام 2036 أو 2040 أو 2044 حيث ستتنافس ميونخ على هذا الترشيح مع برلين وهامبورج ومنطقة الراين-رور.

وكانت آخر مرة نظمت فيها ميونخ دورة ألعاب أولمبية في عام 1972.

وحسبما أعلن عمدة العاصمة البافارية ديتر رايتر، صوّت أكثر من 60 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء الشعبي لصالح تقدم ميونخ بطلب لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب البارالمبية.

وقال رايتر:"هذا يوم جيد لميونخ". من جانبه وصف رئيس الاتحاد الرياضي لولاية بافاريا، يورج آمون، نتيجة الاستفتاء بأنها "نتيجة الأحلام".