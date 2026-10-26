الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

توقعت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة غدا الثلاثاء، بمقدار درجة إلى درجتين مئويتين، لتتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة بين 29 و30 درجة، وعلى الأقصر وأسوان بين 34 و35 درجة، مع طقس مائل للبرودة وبارد خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، واستمرار فرص سقوط الأمطار على عدد من المناطق.

وحذرت غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، من احتمالية تشكل السيول في بعض المناطق، خاصة جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصحراء الشرقية، مع استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا، على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر وخليج العقبة.

وأوضحت أن المناطق الجنوبية من البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر لا تزال تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي، ما يؤدي إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانا، وتصبح غزيرة في بعض المناطق، وقد تصل إلى حد السيول في حلايب وشلاتين ومرسى علم وخليج العقبة ووسط سيناء ومناطق من جنوب الصحراء الشرقية.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار تشمل مناطق متفرقة من السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يتركز تأثيره الأكبر على ليبيا والبحر المتوسط، بالتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأشارت إلى أن الأمطار قد تصبح متوسطة ورعدية أحيانا في بعض المناطق، خاصة صحراء مطروح، مع امتداد فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، واحتمالية وصولها إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى بنسبة تصل إلى نحو 10%.

وحذرت غانم من نشاط البرق والرعد المصاحب للسحب الرعدية في مناطق جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأجزاء من وسط سيناء وخليج العقبة، مشددة على ضرورة توخي الحذر أثناء العواصف الرعدية، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة ومصادر الخطر المحتملة، والحذر من نشاط الرياح الهابطة أسفل السحب الرعدية.

وفيما يتعلق بالشبورة المائية، أوضحت أنها ستتكون من الرابعة فجرا حتى التاسعة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، ما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر.

ولفتت إلى أن طقس الغد سيشهد نشاطا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترا في الساعة، خاصة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية والمناطق المفتوحة والمكشوفة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأضافت أن درجات الحرارة الصغرى بالقاهرة ستتراوح بين 19 و20 درجة مئوية، بينما تسجل في المدن الجديدة ما بين 17 و18 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الطقس سيكون مائلا للبرودة وباردا خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خاصة في المدن الجديدة والمناطق المفتوحة.

ونصحت المواطنين بارتداء ملابس خريفية مناسبة أو ملابس صيفية ذات أكمام خلال فترات الليل والصباح الباكر، وتجنب الملابس الصيفية الخفيفة، نظرا لانخفاض درجات الحرارة خلال هذه الفترات، داعية إلى متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة.

وأشارت غانم إلى أن تأثير المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا سيستمر يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية ونشاط الرياح، الذي قد يكون مثيرا للرمال والأتربة في بعض المناطق.

وتوقعت أن تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة بنهاية الأسبوع، لتتراجع العظمى على القاهرة الكبرى إلى نحو 26 أو 27 درجة مئوية، مع زيادة الإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل مقارنة بالليالي الماضية، بينما يميل الطقس إلى الحرارة نهارا ويكون مائلا للبرودة إلى بارد ليلا، مشددة على ضرورة متابعة التحديثات الجوية أولا بأول، لاحتمالية حدوث تغيرات في خرائط الطقس.