كشفت تقارير صحفية بريطانية عن رغبة الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، في الاستغناء عن خدمات المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تراجع مستواه منذ انضمامه إلى صفوف الفريق اللندني.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن أرتيتا أبلغ مسؤولي أرسنال برغبته في رحيل جيوكيريس خلال شهر يناير المقبل، تمهيدًا لإعادة ترتيب أوراق الفريق وتعزيز الخيارات الهجومية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تراجع أداء المهاجم السويدي كان وراء توجه المدير الفني نحو إنهاء تجربته مع الفريق، فيما تستعد إدارة النادي للتواصل مع ممثلي اللاعب من أجل بحث العروض المتاحة والتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الطرفين.

وكان جيوكيريس قد انضم إلى أرسنال في صيف عام 2025، قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي، ووقع عقدًا يمتد حتى يونيو 2030.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات بشأن مستقبل المهاجم السويدي، في ظل التقارير التي تربط رحيله عن أرسنال بسوق الانتقالات الشتوية المقبلة.