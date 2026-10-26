رئيس هيئة نظافة القاهرة يتفقد أعمال التشجير بحديقة زهراء المعادى

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تفقد العميد محمود أبوبيه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أعمال المركزية للتجميل لزيادة تشجير حديقة زهراء المعادي بالشطر الثاني، ضمن خطط تشجير المحاور والميادين الحدائق والطرق.

وتابع أبوبيه، اليوم الاثنين، معدلات تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير ورفع كفاءة المساحات الخضراء القائمة بالحديقة لليوم الثاني على التوالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بالاستفادة من مختلف المساحات المتاحة داخل نطاق المحافظة بكل أحيائها.

وأكد تكثيف أعمال الزراعة والتشجير وزيادة المسطحات الخضراء والحدائق وتوفير متنفسات خضرء وفقًا لخطة متكاملة لتحسين جودة الحياة والمظهر الحضاري والحد من التلوث وتحسين البيئة.

ووجه رئيس الهيئة العامة للنظافة الإدارة المركزية للتجميل بضرورة تكثيف الأشجار والزراعات وزيادة المسطحات الخضراء في مخالف أرجاء الحديقة بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للقاهرة وتوفير بيئة أفضل للمواطنين.