مورينيو يدخل تاريخ الكلاسيكو بسجل استثنائي أمام برشلونة

حقق البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، إنجازًا تاريخيًا في مواجهات الكلاسيكو، بعدما قاد الفريق الملكي للفوز على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وذكرت شبكة «بي بي سي» البريطانية أن مورينيو أصبح ثالث مدرب في تاريخ ريال مدريد ينجح في خوض ست مباريات كلاسيكو متتالية دون تلقي أي هزيمة، بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادل في مباراتين خلال آخر ست مواجهات قاد فيها الفريق أمام برشلونة.

وانضم المدرب البرتغالي إلى قائمة تضم ميجيل مونيوز، الذي حقق الإنجاز ذاته خلال الفترة من 1962 إلى 1965، وفيسنتي ديل بوسكي، الذي سجل السلسلة نفسها بين عامي 2001 و2003.

وشهدت المواجهة احتفالًا لافتًا من مورينيو عقب تسجيل كيليان مبابي هدف الفوز لريال مدريد، حيث جثا المدرب على ركبتيه وانزلق على أرض الملعب، في مشهد عكس فرحته بحسم واحدة من أبرز مباريات الموسم أمام الغريم الكتالوني.