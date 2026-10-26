مستشار رئيس المجلس الرئاسي اليمني: الحرس الثوري الإيراني يدير معارك الحوثيين ميدانيا

قال مروان دماج، مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إنّ قرار الحرب والتصعيد الأخير من الحوثيين في اليمن مرتبط بإيران.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج منتصف النهار، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الحرس الثوري الإيراني يتولى إدارة المعارك التي يخوضها الحوثيون ميدانيًا وتسليحيًا واستخباراتيًا، بمشاركة ضباط وخبراء إيرانيين وخبراء من المحور الإيراني.

وأوضح أن هذا الدور منح الحرب طابعًا إقليميًا، مشيرًا إلى أن قرار مصر اتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة السعودية يعكس إدراكًا بأن أمن المنطقة والأمن القومي العربي مترابطان.

وتابع أنّ المنطقة تواجه تهديدات تطال المصالح العربية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس.

وأكد أن غياب السيادة العربية على هذه المنطقة سيُبقي أمنها ومصالحها القومية عرضة للتهديد، مشددًا، على أهمية الدور المصري في مواجهة هذه التحديات على مختلف المستويات.

وفيما يتعلق بالاجتماعات الإقليمية المنعقدة في طهران لبحث استقرار المنطقة، أعرب دماج عن عدم تفاؤله بنتائجها، رغم المساعي الجادة والنوايا الصادقة من السعودية والدول الإقليمية المحيطة بإيران.

وذكر أن طبيعة النظام الإيراني وتركيبة مؤسساته الدينية والحرس الثوري قد تعرقل فرص تجنب الصراع واحتواء الأزمة، مضيفًا أنه لا يتوقع تغير السلوك الإيراني في المنطقة خلال فترة وجيزة.