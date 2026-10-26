رفضت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي فكرة استعادة خدمات الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم التقارير التي تحدثت عن إمكانية عودته إلى صفوف الريدز في يناير المقبل.

وكان أرنولد قد غادر ليفربول في صيف عام 2025، لينتقل إلى ريال مدريد بموجب عقد يمتد حتى يونيو 2031، بعد سنوات طويلة قضاها داخل النادي الإنجليزي الذي نشأ في صفوفه.

وترددت أنباء خلال الأيام الماضية حول رغبة اللاعب الإنجليزي في العودة إلى ليفربول، في ظل ابتعاده عن حسابات البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، منذ بداية الموسم الجاري.

وبحسب ما أورده موقع «تيم توك» البريطاني، فإن إدارة ليفربول لا ترى حاجة للتعاقد مجددًا مع أرنولد خلال الميركاتو الشتوي، في ظل توافر أكثر من خيار في مركز الظهير الأيمن.

وأشار التقرير إلى أن المدرب الإسباني أندوني إيراولا أبلغ مسؤولي النادي بعدم الحاجة إلى ضم اللاعب، مع وجود أسماء أخرى قادرة على شغل هذا المركز، من بينها رونالد أراوخو وجيريمي فريمبونج.

وبذلك، تبدو عودة أرنولد إلى ملعب أنفيلد خلال يناير المقبل مستبعدة، وفقًا لما ورد في التقارير الصحفية البريطانية، في انتظار ما ستكشف عنه الفترة المقبلة بشأن مستقبل اللاعب مع ريال مدريد.