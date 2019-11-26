انطلقت فعاليات معرض "قوانجتشو" الدولي للسيارات في دورته الـ17 بمركز المؤتمرات والمعارض في الضاحية الجنوبية لمدينة قوانجتشو عاصمة مقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين، يوم الجمعة الماضي، على أن يستمر حتى 1 ديسمبر المقبل.



ويعرض "قوانجتشو للسيارات"، الذي يستمر لمدة 10 أيام، ما يصل إلى 1050 سيارة، كما سيتم خلاله الكشف عن 38 سيارة جديدة -على المستوى العالمي- بما في ذلك 10 سيارات من شركات صناعة السيارات متعددة الجنسيات.



ووفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، استطاع معرض "قوانجتشو" الدولي للسيارات -الذي يعد ثالث أكبر معرض في الصين بعد معرضي بكين وشنجهاي- جذب الكثير من الزوار رغم تعدد معارض السيارات الدولية.



وتعرض "الشروق" -نقلا عن الصحيفة اليابانية- أبرز الصور التي ترصد فعاليات الدورة الـ17 من معرض قوانجتشو الدولي، وعدد من السيارات الجديدة المطروحة.