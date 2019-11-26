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بالصور.. 38 سيارة جديدة في معرض قوانجتشو الدولي بالصين

معرض قوانجتشو الدولي بالصين
معرض قوانجتشو الدولي بالصين
منال الوراقي
نشر فى : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 3:08 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 نوفمبر 2019 - 3:08 م
انطلقت فعاليات معرض "قوانجتشو" الدولي للسيارات في دورته الـ17 بمركز المؤتمرات والمعارض في الضاحية الجنوبية لمدينة قوانجتشو عاصمة مقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين، يوم الجمعة الماضي، على أن يستمر حتى 1 ديسمبر المقبل.

ويعرض "قوانجتشو للسيارات"، الذي يستمر لمدة 10 أيام، ما يصل إلى 1050 سيارة، كما سيتم خلاله الكشف عن 38 سيارة جديدة -على المستوى العالمي- بما في ذلك 10 سيارات من شركات صناعة السيارات متعددة الجنسيات.

ووفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، استطاع معرض "قوانجتشو" الدولي للسيارات -الذي يعد ثالث أكبر معرض في الصين بعد معرضي بكين وشنجهاي- جذب الكثير من الزوار رغم تعدد معارض السيارات الدولية.

وتعرض "الشروق" -نقلا عن الصحيفة اليابانية- أبرز الصور التي ترصد فعاليات الدورة الـ17 من معرض قوانجتشو الدولي، وعدد من السيارات الجديدة المطروحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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