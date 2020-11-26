ريكاردو يطالب الإسماعيلي بالتعاقد مع حارس مرمى

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طالب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو، مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان بسرعة التعاقد مع حارس مرمى، قبل انتهاء فترة الانتقالات الجارية.

ويسعى ريكاردو إلى تدعيم مركز حراسة المرمى، ليكون الفريق مكتمل الصفوف في الموسم المقبل، للمنافسة على البطولات.

ويخوض الإسماعيلي معسكر مغلق بالقاهرة، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، واستكمال البطولة العربية.

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الجارية وهم أري بابل وأحمد مصطفى، ورضوان شريفي وفخر الدين بن يوسف.