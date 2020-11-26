الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 4 دواعش في الحويجة

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس، القبض على أربعة إرهابيين بعصابات داعش الإجرامية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك "250 شمالي بغداد".

وقالت الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في مناطق متفرقة من قضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية والذين عملوا ضمن ما يسمى قاطع الحويجة بداعش الإرهابي.

وأضافت أن الإرهابيين اشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير، لافتة إلى أنه تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.