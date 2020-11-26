أستراليا تؤكد إطلاق سراح أكاديمية أسترالية من سجن إيراني

أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، اليوم الخميس، أنه تم إطلاق سراح الأكاديمية كايلي مور –جيلبرت من سجن إيراني، وذلك دون إبداء تفاصيل حول شروط إطلاق سراح الأكاديمية الأسترالية البريطانية.

وتم اعتقال مور-جيلبرت، وهي محاضرة في الدراسات الإسلامية بجامعة ملبورن، في طهران في سبتمبر 2018 عقب مؤتمر أكاديمي.

وصدر بحقها فيما بعد حكم بالسجن لمدة 10 سنوات في محاكمة سرية بتهمة التجسس.

ونفت كل من مور جيلبرت والحكومة الأسترالية الاتهامات.

واحتجزت الأكاديمية، التي كانت تسافر بجواز سفرها الأسترالي، في البداية في سجن إيفين سيئ السمعة، وأكدت- مور جيلبرت مجددا في رسائل تم تهريبها من السجن أنها "لم تكن جاسوسة قط".

وأصدرت مور-جيلبرت بيانا اليوم الخميس أقرت فيه بـ "الظلم" الذي واجهته وشكرت كل من ضغط من أجل إطلاق سراحها.

وقالت: "لا أملك سوى الاحترام والحب والإعجاب بأمة إيران العظيمة وشعبها الطيب والكريم والشجاع. بمزيج من المشاعر الحلوة والمرة أغادر بلدكم، على الرغم من الظلم الذي تعرضت له".

وأضافت: "لقد أتيت إلى إيران كصديقة وبنوايا ودية، وغادرت إيران بهذه المشاعر".