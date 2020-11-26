ولاية برلين الألمانية تعتزم عدم تخفيف قيود المخالطات في عيد الميلاد

تعتزم ولاية برلين الألمانية عدم تخفيف قيود المخالطات في عيد الميلاد ورأس السنة.

كانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات قد اتفقوا مساء أمس الأربعاء على تخفيف قيود الاتصالات في الفترة بين 23 ديسمبر حتى مطلع كانون ثان/يناير المقبلين على أقصى تقدير.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس أن حكومة ولاية برلين اتفقت على عدم تخفيف هذه القيود، وذكرت دوائر في حكومة الولاية أنه لا يمكن القيام بمثل هذه التخفيفات في برلين التي تعد من بؤر وباء كورونا.

ووفقا لهذه المصادر، فإنه لن يتم السماح بتجمع أكثر من خمسة أشخاص في اللقاءات الخاصة في أيام الأعياد، ومن الممكن أن ينضم إليهم أطفال.

كانت ميركل ورؤساء حكومات الولايات قد اتفقوا على تخفيف قيود المخالطات في فترة الأعياد بحيث يُسْمَح بتجمع ما لا يزيد عن عشرة أشخاص بصحبة أطفال لا تزيد أعمارهم عن 14 عاما " في أضيق نطاق عائلي أو مع الأصدقاء".

ووفقا للقرار، فلن يُسْمَح، قبل فترة الأعياد المشار إليها، بتجمع أكثر من خمسة أشخاص من منزل واحد أو من منزلين على الأكثر اعتبارا من بداية الشهر المقبل، وتستثني هذه القاعدة الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن 14 عاما.

وليس من المعروف بعد ما إذا كانت هذه القاعدة سيتم تطبيقها في ولاية برلين اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.